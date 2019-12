Manifestation devant le pont CERMAT : 22 jeunes déférés à la prison de Saint-Louis

Nous venons d'apprendre que 22 jeunes ont été déférés ce matin à la prison de Saint Louis suite à la manifestation du vendredi; pour la construction du pont Cermat.



Ces jeunes qui habitent en majorité dans les quartiers de Campement 1 et Gadalkhout ont été déférés pour les chefs d'inculpations : participation à des attroupements, violences et voie de fait, et destructions de biens publics selon le commissaire DIENG, joint au téléphone.



Source: MID