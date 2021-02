Manifestations: 20 militants de Sonko, dont un mineur de 15 ans confiés au Doyen des juges

Des 41 personnes arrêtées lors des manifestations des partisans de Ousmane Sonko et déférées au parquet du procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, 21 ont été libérées. Leur dossier classé sans suite. Les 20 restants, dont un mineur de 15 ans, ont bénéficié d'un retour de parquet. Le Doyen des juges, Samba Sall, est saisi pour instruire l'affaire.



P.N, le mineur de la procédure



Ce qui fait dire au journal L'Observateur que la première décision du parquet du tribunal de Dakar fera naître un rictus au visage des partisans de Sonko. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, tranchant cette procédure en deux, a embarqué 20 des 41 manifestants dans une procédure d'instruction, après avoir classé le dossier des 21 autres sans suite.



Visant l'incitation à l'insurrection, l'incendie criminel, la destruction de biens appartenant à autrui, le trouble à l'ordre public, entre autres, le Ministère public n'a pas apaisé l'anxiété de tous ces parents, dont les enfants croupissent dans les violons de la Sûreté urbaine (Su) depuis le lundi 8 février 2021. Des 20 jeunes envoyés en instruction, figure un adolescent de 15 ans. P. Niang, Mohamed Ndoye (le pyromane) et 18 autres mis en cause, feront face au Doyen des juges, Samba Sall, choisi pour traiter cette affaire.