Manifestations au Mozambique: heurts dans la capitale quadrillée par les forces de l’ordre

Restriction d’accès à internet

Des premiers heurts ont eu lieu ce jeudi matin, à Maxaquene, un des quartiers de la capitale du Mozambique . Très tôt, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur un groupe d’une centaine de jeunes. La colère monte dans ce quartier populaire situé près de l’aéroport. Il est totalement bouclé par les forces de police qui empêchent les manifestants de rejoindre le centre de Maputo.Pour l’heure, le centre-ville est plutôt désert. Il faut dire que le déploiement des forces de l’ordre a de quoi dissuader : l’unité d’intervention rapide patrouille dans des véhicules blindés. L’armée est là aussi. Chaque petit rassemblement est rapidement dispersé par des tirs de gaz lacrymogène et des arrestations ont été observées.Autre mesure prise par les autorités : la restriction de l’accès à internet. Il est quasi impossible d’utiliser les réseaux sociaux, notamment. Cela fait déjà plusieurs jours que l’accès à Internet est restreint. L’Institut national des communications du Mozambique s’en est expliqué : ces mesures ont été prises pour éviter la diffusion de contenus et de vidéos notamment qui incitent à la violence.Ce 7 novembre 2024, Human Rights Watch a demandé la levée immédiate de ces restrictions qui, selon l’ONG, sont une atteinte « aux libertés d’information et d’expression ». Sans compter, rappelle l’organisation, que pour de nombreux Mozambicains, internet est nécessaire pour gagner leur vie.