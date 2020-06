Manifestations contre le couvre-feu: Des émeutes à Tamba et à Mbackés

Les populations sénégalaises commencent à en avoir marre des mesures prises par les autorités pour les confiner chez elles le soir et surtout pour les empêcher de se déplacer de région à région et de département à département, depuis le début de la pandémie de Covid-19 au pays.



Au moment où ces lignes sont publiées des jeunes brûlent des pneus dans plusieurs artères de la ville de Mbacké. Des éléments de la Police de Touba en renfort.



D’après d’autres sources basées à Tambacounda, rapportées par Dakar Today, signalent que des jeunes ont également brûlé des pneus brûlés et installé des barricades pour manifester contre le maintien du couvre-feu et surtout de l’interdiction des transports interurbains.



À Tambacounda, six (6) personnes ont arrêtées par des éléments de la Police.