Manifestations du 16 mars : un haut cadre de Pastef visé, le parquet actionne la Sûreté urbaine

Les choses se corsent pour les membres de Pastef arrêtés suite aux manifestations du jeudi 16 mars dernier. Le parquet de Dakar a envoyé tous les mis en cause en instruction et requis contre eux le mandat de dépôt.



Toujours dans le cadre de ces arrestations, un cadre de Patef, membre du bureau politique et coordonnateur dans un département est aussi visé. Libération qui donne l'information, précise que le parquet a activé en ce sens la Sûreté urbaine (SU).



Selon le journal, des arrestations sont programmées ce mardi. A rappeler que plusieurs membres de Pastef ont été accueillis après les manifestations du 16 mars. Ils ont été tous placés sous mandat de dépôt. Certains d'entre eux sont poursuivis pour appel à l'insurrection.