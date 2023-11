Manifeste !

Des jeunes leaders politiques, syndicaux et de la société civile sénégalaise, toutes tendances et tous partis politiques confondus, adopté lors du plaidoyer pour une présidentielle apaisée, transparente et inclusive de AfrikaJom Center







Considérant la transparence, la démocratie, la justice, l’équité, l’inclusion comme des idéaux largement partagés par le peuple sénégalais ;







Conscients des valeurs fondamentales que sont la paix et la cohésion sociale ;







Attachés au commun désir de vivre ensemble ;







Considérant que le Sénégal vit l’un des moments les plus difficiles de son histoire, marqué par des violences, des fractures politiques, sociales et économiques ;







Considérant que ces violences sont sources d’angoisses, de malaises, de divisions, de haines et de ressentiments ;







Conscients que les jeunes ont toujours joué un rôle essentiel et déterminant dans la bonne marche de la République ;







Considérant qu’il est de notre devoir de perpétuer cette mission pour garantir et consolider nos acquis démocratiques ;







Convaincus que la paix est la plus précieuse des richesses et que nous avons l’obligation de la préserver pour les générations présentes et futures.







Nous, jeunes leaders de la 17e promotion du Programme Leadership Politique de la Fondation Friedrich Ebert issus de toutes les forces vives de la nation (partis politiques, société civile, syndicats, indépendants), avec comme parrain Alioune TINE :



Manifestons notre volonté commune de pacification de l’espace public et proposons, en urgence, la mise en œuvre des actions suivantes :







1. Organiser de larges concertations nationales inclusives en vue d’apaiser le climat politique et social ;





2. Renforcer les mécanismes de régulation politiques , institutionnels et sociaux ;





3. Mobiliser tous les acteurs politiques et sociaux pour leur demander de faire preuve de tolérance, de dépassement et d’engagement afin de mettre la nation au-dessus des intérêts individuels et partisans ;





4. Trouver d es solutions plus appropriées pour répondre au profond désespoir des jeunes qui risquent leur vie dans l’espoir d’un lendemain meilleur ;





5. Créer les meilleures conditions d ’organisation d’une élection présidentielle libre, inclusive et transparente en février 2024 , gage de stabilité et de paix .





Ont signé :







▪ Seydina Mouhamadou Malal DIALLO (Collectif N oo Lank)

▪ Oumy NGOM (Réseau Siggil Jigéen)

▪ Mouhamadou CAMARA (Amnesty International)

▪ Mame Fily DIENG (Legs Africa)

▪ El Hadji Oumar MBODJ (PUR)

▪ Ramatoulaye SECK (APR)

▪ Alassane Salif BA (SUDES/CSA)

▪ Ndeye Farma NDAO (RJPA/MGF-ME)

▪ Modou Kabir KANE (PASTEF)

▪ Khady Sakou FAYE (Amnesty International)

▪ Mouhamed MALOU (R EWMI )

▪ Mame Bineta DIOP (PASTEF)

▪ Cheikh Tidiane MBAYE (Taxawu Sénégal)

▪ Fatou DIOP (P UR )

▪ Amadou BA (Legs Africa)

▪ Chimère Mama Baptistine MANGA (SAEMS)

▪ Souleymane DIA (UNTJ)

▪ Nafi NIASS (WJS)

▪ Mouhamed Gorgui Seni CAMARA (C NJS )

▪ Rechdieh Sophie K. DIOUF (RENAFES)

▪ Mouhamed Djibel CISSÉ (FSAPH)

▪ Yvone SECK (Les Serviteurs)

▪ Bara YAGUE (LD)

▪ Coumba DIENG (PASTEF)

▪ Abou SECK ( MJM )

▪ Thérèse DIATTA (PASTEF)

▪ Demba BALDÉ (APR)

▪ Naida KAMISSOKO (WILDAFF)

▪ Charles Marc Junior GOMIS (AALAM)

▪ Fatoumata GUEYE (PASTEF)

▪ Mouhamadou NDOUR (PUR)

▪ Ndeye SÈNE (AJS)

▪ Ousseynou NDOYE (Amnesty International)

▪ Maty GUEYE (CSA)

▪ Clément Waly Alexis G. DANIFF (Taxawu Sénégal)

▪ Khadidiatou DIÉBATÉ (PASTEF)













Dakar, le 15 Novembre 2023 ​au siège de la Fondation F. Ebert​​​​​