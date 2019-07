Manque d’assainissement à Grand Yoff: les populations vivent des moments difficiles

La commune de Grand-Yoff souffre d’un manque criard d’assainissement. Les populations vivent des moments difficiles à cause de la présence des eaux usées. Cette situation constitue un réel danger pour la santé publique.



Eaux usées, mauvaise odeur hantent le sommeil des habitants de Grand-Yoff, et cela, depuis 15 jours. Les populations expriment leur ras-le-bol. « Nos enfants sont tombés malades. Et ceci est dû, à la présence de cette eau usée. C’est vraiment dur. Nous avons beau appelé l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS), mais jusque la, la société n’arrive pas à décanter la situation. Nous demandons à la société ONAS de nous venir en aide. Toutes les fois qu’il pleut, cette eau usée risque d’envahir nos maisons. Nous savons que cette eau usée est un danger pour la santé publique. Nous sommes très fatigués. Et la pire des choses, nous notons la présence des moustiques », tonne une habitante, sur Walf Fm.



La mairie de Grand-Yoff a saisi à plusieurs reprises l’ONAS, qui tarde toujours à régler cette affaire. El Hadji Omar Gueye, chef de division des services techniques de la Commune, explique : «Depuis plus de 15 jours, que nous signalons à l’ONAS qu’il y a l’eau qui se déverse partout, pratiquement dans les zones de Cité millionnaire et Arafat. Il n’y a pas eu de réaction. Et nous n’avons pas compris jusque-là, cette lenteur. On ne peut pas avoir une taille de population aussi importante et ne pas être secouru, 400 000 habitants ».



Toutefois, il demande à l’ONAS de régler ce problème le plus rapidement possible. Rapporte Walf Radio.