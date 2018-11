Mansour Faye annonce une baisse du prix de l'eau

Interpellé sur les étapes de l'attribution du contrat d'affermage au groupe français Suez au détriment de la Sénégalaise des eaux (Sde), le ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye a annoncé une baisse du prix de l'eau, assurant que les intérêts du Sénégal seront garantis, à l'Assemblée nationale.Mansour Faye a aussi promis que "tous les emplois permanents seront préservés, y compris celui du directeur général (de la Sde), en tant qu'agent. En plus, les intérêts du Sénégal seront garantis et le capital va passer de 3 à 4 milliards Fcfa".Quant à l'actionnariat, il sera ainsi réparti: 25% pour le privé national, 5% pour les travailleurs, et 45% pour l'entreprise attributaire du marché. M. Faye précise que quelque soit l'attributaire définitif, "le prix de l'eau va indéniablement baisser au Sénégal".Pour l'année 2019, le budget du ministre Mansour Faye a été arrêté à 106, 88 milliards F CFA, soit une hausse de 1, 66 milliard en valeur absolue et 1,34 milliard en valeur relative.