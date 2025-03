Mansour Faye interdit de quitter le territoire : l'APR dénonce "un abus de pouvoir et "une violation des principes démocratiques"

L'ancien ministre et frère de l'ex-première dame Marième Faye Sall, Mansour Faye a tenu ce mardi 11 mars 2025 une conférence de presse à Dakar avec ses camarades de l'Alliance pour la République (APR). Ensemble, ils ont dénoncé l'interdiction de quitter le territoire national qui lui a été imposée par les autorités sénégalaises. Dans leur déclaration, les "apéristes" ont fermement dénoncé ce qu'ils considèrent comme un abus de pouvoir et une violation des principes démocratiques fondamentaux.



Selon l'Alliance, ce régime semble vouloir "gouverner par la peur", en réprimant les libertés démocratiques et les mobilisations sociales. "Ce régime semble vouloir gouverner par la peur, en réprimant les libertés démocratiques et les mobilisations sociales", ont-ils déclaré. Ils ont par la même occasion appelé les organisations de la société civile, les partis politiques et l’opinion publique, tant au niveau national qu'international, à se mobiliser contre "cette dérive autoritaire". Ainsi, ils exigent la levée immédiate de l’interdiction et le respect du droit de Mansour Faye à accomplir son pèlerinage à La Mecque.



L'Alliance pour la République considère que l'attaque contre Mansour Faye est clairement motivée par des raisons politiques. "Ce type de répression n’est pas inédit : il s’est déjà manifesté par l’emprisonnement injuste de Farba Ngom et Tahirou Sarr", ont rappelé les membres du parti, renouvelant leur soutien indéfectible aux deux personnalités. Ils estiment que le Premier ministre, qui concentre une grande partie des pouvoirs, pourrait se sentir "offensé" par les prises de position de Mansour Faye, notamment ses critiques sur les dangers politiques actuels du pays.



L'Alliance affirme que, dans ce contexte, le pouvoir recourt à la force pour "régler ses comptes", ignorant ainsi les droits fondamentaux. Ils interpellent directement les ministres de l’Intérieur et de la Justice, les exhortant à intervenir pour lever cette interdiction "illégale". L’Alliance exige que l’État du Sénégal garantisse à Mansour Faye son droit de quitter le territoire national et de réaliser son pèlerinage à la Mecque.