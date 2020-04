Mansour Faye promet une distribution équitable de l’aide alimentaire

Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, a promis dimanche une distribution équitable de l’aide alimentaire destinée à soulager les populations vulnérables des effets de la pandémie de coronavirus.



Le président de la République, Macky Sall, a lancé un programme d’aide alimentaire d’urgence, qui est financé avec 69 milliards de francs CFA du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du coronavirus (Force Covid-19). Ce montant a servi à acheter 146.000 tonnes de denrées alimentaires pour un million de ménages.



L’acquisition et le transport de ces denrées sont l’objet d’une vive polémique. Le coût du transport des vivres est jugé ‘’exorbitant’’.



Après qu’il s’est défendu des soupçons d’opacité, vendredi dernier, Mansour Faye a donné des assurances dimanche sur la distribution des denrées destinées aux ménages vulnérables.



‘’L’aide alimentaire sera distribuée équitablement à tous les ayants droit, sans aucune discrimination ou calcul politicien’’, a-t-il promis lors d’une tournée de sensibilisation sur le port du masque à Saint-Louis, la ville dont il est le maire.



‘’Toute personne impliquée dans la gestion des ressources du Fonds [de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19] répondra de sa gestion. Et à l’arrivée, un bilan exhaustif sera fait de manière claire. Notre seul objectif, c’est que ces vivres parviennent aux ménages’’, a assuré Mansour Faye.



Selon lui, l’administration territoriale, aidée des forces de sécurité (gendarmerie, armée et police), veille à la transparence de la distribution des denrées alimentaires.



Le maire de Saint-Louis a par ailleurs invité les populations de cette ville à rester ‘’vigilantes’’ dans la lutte contre le Covid-19.

Il les invite à porter un masque pour éviter la propagation du coronavirus, par le biais de la transmission communautaire notamment.



Selon M. Faye, la sensibilisation doit se poursuivre pour que les populations continuent à respecter les conseils donnés par les services sanitaires, le lavage des mains, la distanciation sociale et le port du masque de protection.