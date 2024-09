Maouloud 2024 : le Chef de l’Etat se rendra à Kaolack, Tivaouane, Thiénaba, Thiès et Ndiassane

En prélude de la célébration de la naissance du prophète Mouhamed (Psl), communément appelé Maouloud, le Chef de l’Etat a informé qu’il se rendra respectivement à Kaolack, Tivaouane, Thiénaba, Thiès et Ndiassane pour des visites de courtoisie aux Khalifs généraux et Chefs religieux dans ces localités.



Il a rappelé au Gouvernement la nécessité de prendre toutes les dispositions sécuritaires, sanitaires et logistiques adéquates au regard de l’importance de cet évènement marqué par l’afflux de nombreux fidèles vers les cités religieuses.



Le président de la République a réitéré l’engagement de l’Etat à ne ménager aucun effort pour asseoir le respect du culte et perpétuer la mémoire de nos mémorables guides religieux qui ont fortement contribué à la consolidation de l’unité nationale, à l’intégration africaine et au rayonnement international du Sénégal.