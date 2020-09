Marc Maillot (Antiquités du Soudan): «Les inondations menacent les sites archéologiques»

Le Soudan touché par des inondations sans précédent. Le niveau du Nil a atteint un record absolu depuis plus d'un siècle, plus de 17 mètres. Le bilan humain est lourd, avec plus d’un demi-million de Soudanais affectés. Il y a également d'importantes destructions matérielles. Mais ces inondations menacent également les différents sites archéologiques du pays. Le Soudan compte notamment plusieurs centaines de pyramides qui datent de plus de 2 000 ans. Pour en parler, Marc Maillot, directeur de la section française de la direction des Antiquités du Soudan, basée à Khartoum est l’Invité Afrique de RFI. Il répond aux questions d'Alexandra Brangeon.