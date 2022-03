Marché Castor : à quelques jours du ramadan, les prix des denrées jugés stable, mais le poisson se fait rare

Une inquiétude pour les jours à venir



De l’autre côté du marché, les bouchers qui se tiennent devant leurs stands s'activent à couper la viande à l'aide d'une manchette pendant que d’autres s’affairent à sortir leurs marchandises des congélateurs pour les présentés aux clients. Tablier taché de sang accroché au coup, Mor, interrogé sur une probable hausse, assure que les prix sont stables en ce moment.



« Les prix de la viande de mouton et de bœuf ont connu une légère hausse il y a quelques jours, mais depuis lors, ça n’a pas bougé. Le prix du kg de bœuf est à 3 400 francs. Pour la viande de bœuf sans os, le kilo est à 4 000 francs et celui du mouton à 5 000 francs », renseigne le boucher.



Par ailleurs, il estime que si le prix venaient à connaître une hausse, ce sera indépendant de leur volonté, car le bétail leur vient de loin et que les frais du transport sont très élevés surtout avec la fermeture des frontières avec le Mali.



Après un tour chez les commerçants du marché Castor, les témoignages restent les mêmes : les prix n’ont pas encore bougé. Une situation que les clients espèrent voir perdurer. « Je pense que si les prix augmentent encore on ne pourra plus bien manger. Tout est déjà cher vraiment. Mais comme on est au Sénégal rien n’est stable », fustige Ramata, fidèle cliente du marché.