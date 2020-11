Marché au poisson de Pikine: les pensionnaires réclament un audit de la gestion du Directeur général

Les commerçants du Marché au poisson de Pikine en rassemblement, ont réclamé un audit de l'équipement marchand pour voir plus clair dans la gestion du Directeur général.

« Depuis un an, 4 mois, l’Apix a remis un chèque cumulé de 144 millions au Directeur général du marché pour la construction d’un restaurant et de la mosquée. Mais jusqu’à présent, la construction de la mosquée est à mi-parcours alors que le restaurant n’a pas encore démarré. Nous ne pouvons plus continuer dans ces conditions », a déclaré Mamadou Sow leur porte-parole.



Poursuivant ses propos, il dénonce une gestion opaque du Dg. « Toutes les chambres froides sont en panne. Il n’y a plus de mur de clôture. C’est ce qui nous a poussés aujourd’hui à se rassembler pour dire non à des barbelés qu’ils veulent mettre ici, tout au long de la route. Nous, nous voulons un mur de clôture pour plus de sécurité. Nous sommes montés au créneau pour dire non à la gestion opaque, et individualiste Directeur », dit-il.



M. Sow au micro de Walf radio, d’ajouter : « Il y a de ses partisans (ceux du Dg) qui prétendent que le marché va bien, lui, il prône un partenariat public-privé. C’est à dire l’Etat doit se coaliser avec des acteurs privés pour reconstruire le marché. Nous disons non ! Parce que les recettes du marché peuvent effectivement servir à reconstruire notre marché. Nous réclamons un audit de la gestion du Directeur du marché. Et ça nous implorons le ministre Alioune Ndoye de nous venir en aide pour que ce marché soit audité ».