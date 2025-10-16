Marche contre la cherté de l’électricité : Noo Lank appelle les Sénégalais à un "sursaut citoyen" ce vendredi

Le Collectif Noo Lank a annoncé la tenue d’une grande marche pacifique contre la cherté de l’électricité ce vendredi 17 octobre 2025 à partir de 15h, du rond-point SIPRES jusqu’au rond-point Pentola (Deux Voies Liberté 6).



Dans un communiqué publié ce jeudi 16 octobre, l’organisation précise que cette mobilisation s’inscrit dans un contexte de « souffrance sociale généralisée : factures d’électricité exorbitantes, consommation instable du compteur Woyofal, précarité énergétique dans les foyers et asphyxie économique des travailleurs, des familles, des artisans, des mécaniciens, des soudeurs métalliques, des PME et des startups ». Pour le collectif, cette « injustice tarifaire est devenue insupportable ».



Selon Noo Lank, cette marche se veut un sursaut citoyen national, soutenu par :



* les centrales syndicales et organisations de travailleurs;

* les organisations de la société civile et mouvements sociaux;

* les mouvements citoyens et organisations communautaires;

* les partis et mouvements politiques engagés pour la justice sociale;

* les leaders d’opinion et personnalités indépendantes;

* les travailleurs licenciés et victimes des injustices économiques;

* les citoyens et patriotes de tous horizons.



L’organisation insiste sur le caractère citoyen, républicain et pacifique de cette mobilisation, qui se tiendra dans le respect des lois et libertés publiques garanties par la Constitution.



Noo Lank appelle le peuple à sortir massivement pour défendre sa dignité, son droit à une vie décente et son pouvoir d’achat.



« Woyofal doit soulager, pas étrangler ».



L’organisation donne rendez-vous ce vendredi 17 octobre, pour marcher ensemble pour la justice sociale.