Marché de l’Uemoa : le Sénégal lève 66 milliards de Fcfa

Ce 30 juillet, le Sénégal a récolté 66,268 milliards de FCfa après émission de bons assimilés du trésor (Bat) annoncée hier. Selon les informations disponibles sur le site Uemoa-titre, le Sénégal était à la recherche de 70 milliards. Il a obtenu plus de 77 milliards, soit un taux de couverture de 110%. Mais Dakar a finalement décidé de ne retenir que les 66 milliards, soit près de 3 milliards de moins. Ce qui représente un taux d’absorption de 85,76%.



Dans le détail, il s’agit de deux Bats : l’un à 63,268 milliards pour une maturité de 91 jours et à un taux de 6,71% et l’autre à 3 milliards pour une majorité de 62 jours pour un taux de 6,55%.

Rappelons qu’en début du mois de juin dernier, le Sénégal fait une émission d'eurobonds d'un montant de 508 milliards de Fcfa.