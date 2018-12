Marche de l’opposition : Pr Moussa Diaw conseille à Oumar Sarr et Cie de poursuivre sur…

L’opposition est enfin sortie de sa léthargie. Réunie au sein du Front national de résistance (Frn), elle a réussi le vendredi 28 décembre le pari de la mobilisation en notant la participation de milliers de personnes à leur marche autorisée par le préfet de Dakar.



Mais, soutient Pr Moussa Diaw enseignant chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, les camarades d’Oumar Sarr, Ousmane Sonko, Malick Gackou, entre autres doivent poursuivre sur cette dynamique pour espérer obtenir du régime en place, des concessions.



«Cette réussite de l’opposition va la doper et va l’encourager à mener le combat sur le terrain politique. Le fait qu’il y ait beaucoup de monde signifie qu’elle commence à se réveiller, à s’activer et à se mobiliser de façon solidaire », a-t-il déclaré sur les ondes de Sud Fm.



A l’en croire, l’opposition a intérêt à poursuivre cette pression sur le pouvoir, qui n’aura d’autres choix que d’examiner en profondeur leurs exigences et d’y apporter les réponses attendues.