Marché des Chantiers Navales de Dakar : l’Arcop déclare le recours de Hat-San irrecevable

L'affaire de l'appel d'offres international relatif au contrat de partenariat public-privé pour la reprise , la réhabilitation, le financement, l'exploitation, la maintenance des chantiers navales de Dakar connait un nouveau développement. L'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) a déclaré irrecevable le recours de Hat-San, déposé le 4 septembre dernier.



Libération, dans sa parution de ce lundi, informe que cette décision a été prise sans même étudier le fond du dossier parce que, selon l'autorité, Hat-San n'avait pas versé le montant correspondant à celui fixé par l'arrêté conjoint du 3 avril 2023 fixant le montant de la consignation en matière de recours dans le cadre de la passation des contrats de partenariat public-privé.



Rappelons qu' après le retrait de 17 dossiers, 7 soumissions ont été reçues par la Société des infrastructures de réparation navale (Sirn) qui a lancé le marché. De ce lot, le groupement Dakarnave/Lisnave (exploitant sortant), le groupement Damen shipyards/Matériel terrestre offshore Africa Sas, Hat-San shipyard et Jobson Italia Sri ont été préqualifiés.



Ces derniers ont jusqu'au 9 octobre prochain, à 11 heures, pour déposer leurs offres.