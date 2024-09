Marche silencieuse : un mémorandum de 22 mesures remis au préfet de Mbour

Des associations issues de plusieurs secteurs ont organisé le samedi 21 septembre à Mbour, une marche silencieuse pour sensibiliser les populations sur les drames en mer. Cette activité, qui a enregistré la présence de plusieurs autorités, est partie de l’esplanade du Stade Caroline Faye pour se terminer à la Préfecture de Mbour où un mémorandum a été remis au nouveau Préfet, Amadou Diop.



D’après Dame Seck, membre de ce mouvement dénommé « Na Doy », la population de Mbour a décidé d’unir ses forces pour s’indigner face à un phénomène qui décime la jeunesse mbouroise. « Certes, c’est tout Mbour qui est en deuil, mais les quartiers de Teffess et de Thiocé sont les plus touchés. Nous avons un mémorandum pour trouver une solution à ce phénomène. Il y a 22 mesures que nous avons proposées et nous espérons que si l’Etat du Sénégal l’applique, d’ici 5 ans, l’émigration clandestine ne sera qu’un vieux souvenir», a fait savoir Dame Seck.



Au courant de cette marche, plusieurs intervenants ont invité les jeunes, surtout les pêcheurs, à rester au pays. « Aujourd’hui, la mer n’est plus poissonneuse, ce qui pousse les pêcheurs à chercher d’autres moyens pour subvenir à leurs besoins. Il faut aussi la surveillance des côtes avec l’aide de la police, la Marine pour saisir les pirogues qui vont s’échapper à partir des côtes», préconise M. Seck.



Pour Mansour Diallo, membre de ce mouvement, cette marche silencieuse de la population de Mbour est une occasion pour remercier tous les Mbourois et les associations, mais aussi pour lancer encore une alerte à l’endroit des candidats à l’émigration irrégulière.



« C’est ce qui explique la foule qui est venue répondre massivement à l’appel. Ensemble, il faut taire nos égos et mettre en place une stratégie pour stopper ce phénomène. Le combat ne fait que commencer, car les convoyeurs ne vont pas s’arrêter malgré les morts. Il faut une dénonciation des populations pour sauver des vies », insiste Mansour Diallo.



Le Préfet de Mbour, Amadou Diop, a d’abord réitéré les condoléances de l’Etat pour les migrants disparus dans le naufrage de leur embarcation à Mbour, il y a plus de 15 jours. Avant d’assurer que le document sera exploité et transmis à l’autorité.



« L’Etat va prendre toutes les dispositions. Nous remercions la population de Mbour qui, après ce drame, s’engage auprès des autorités pour le stopper. C’est avec ces initiatives que nous parviendrons à mettre fin à ce fléau qui gangrène notre société », a déclaré le Préfet.