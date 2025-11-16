Marchés publics : des fournisseurs de l’ONFP en conflit avec la structure gouvernementale

Le collectif des fournisseurs de l'Office national de la formation professionnelle(ONFP) du Sénégal est monté au créneau ce dimanche pour «dénoncer une injustice envers les entrepreneurs sénégalais», après le refus de la structure gouvernementale d’honorer intégralement des factures de marchés exécutés sous le régime de l’ancien président Macky Sall.



Dans un communiqué, les fournisseurs d’ONFP affirment que dix d’entre eux ont exécuté des marchés d’une valeur totale de 187.600.000 FCFA, conformément aux exigences de la structure, sous Macky Sall. Mais, avec l’avènement du régime de Diomaye Faye, les factures peinent à être honorées.



Face à ce qu’ils qualifient comme une «injustice», ils disent avoir saisi l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), qui aurait intimé l’ordre à l’ONFP de «régler les factures sans délai». Contre toute attente et à leur «grande surprise», le directeur de l’ONFP s’est dit disposé à payer le quart de la somme due, soit 46.000.000 FCFA, après des «négociations, sans aucune base juridique».



Tout en dénonçant «une démarche scandaleuse et injustifiée» de l’ONEP pour «un marché DRP dûment budgétisé», dans la suite du communiqué, le collectif a appelé le Président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko à œuvrer pour «l'exécution immédiate de l'injonction» de l'ARCOP.



Les entrepreneurs sénégalais ont enfin assuré que même s’ils comptent «utiliser tous les moyens légaux pour rentrer» en possession de leurs droits, ils ne céderont pas face «l'arbitraire et au forcing».





