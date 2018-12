Marième Faye Sall souhaite joyeux anniversaire à Macky Sall

Une autre année de plus Alhamdoulilah, mais toujours la même personne à laquelle je me suis mariée il y’a 26 ans, homme d’état, humble, visionnaire et homme de paix. Joyeux Anniversaire @Macky_Sall #Kebetu #Senegal pic.twitter.com/51Tg0P7QF1

— Marieme Faye Sall (@FayeSallMarieme) 11 décembre 2018