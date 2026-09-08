Sénégal: la colère noire du député Abdou Mbow face à un "gouvernement totalement absent"

Le député Abdou Mbow a vivement critiqué, ce mardi, l’action du gouvernement, dénonçant notamment la hausse du coût de la vie, la dégradation de la situation économique et ce qu’il considère comme une priorité accordée à la construction d’appareils politiques au détriment des préoccupations des Sénégalais. Face au Premier ministre, il l’a interpellé directement sur la capacité de l’exécutif à répondre aux difficultés quotidiennes des populations.



« Depuis que vous êtes là, une seule question obsède les Sénégalais : comment manger demain ? », a lancé Abdou Mbow, estimant que la vie chère constitue aujourd’hui l’une des principales préoccupations du pays.



Le député a particulièrement pointé la hausse des prix des produits et charges de première nécessité. « Le riz, l’huile, le pain, le loyer, tout augmente devant un gouvernement totalement absent », a-t-il déclaré, avant d’interroger le Premier ministre sur la vision économique de son gouvernement.



Selon lui, le Sénégal fait face à une « destructuration » de son économie, marquée notamment par la fermeture de PME, le manque de perspectives pour les jeunes et une perte de confiance des investisseurs. « On ne gouverne pas un pays avec des slogans et des sorties médiatiques, on le gouverne avec un cap, avec une boussole économique », a-t-il martelé.



Abdou Mbow a également dénoncé les conséquences sociales de cette situation. À ses yeux, la crise économique nourrit la colère, la méfiance et les divisions au sein de la société sénégalaise. « Pendant que l’économie saigne, Monsieur le Premier ministre, le tissu social se déchire », a-t-il soutenu.



« Ce régime n’a pas le temps pour les Sénégalais »



Dans la suite de son intervention, le député a accusé le pouvoir de consacrer davantage d’énergie à la structuration politique qu’à la résolution des problèmes sociaux et économiques.



« Ce régime, l’un est occupé à vendre des cartes de membres (Pastef), l’autre est occupé à former son propre parti politique (Kiiraay) », a-t-il lancé, dénonçant au passage ce qu’il qualifie de « transhumance à ciel ouvert ».



Pour Abdou Mbow, cette dynamique politique détournerait le gouvernement des urgences auxquelles sont confrontées les populations. « Mais, qui construit le Sénégal en ce moment ? », a-t-il demandé au Premier ministre et à l’ensemble du gouvernement.



Il a ensuite énuméré les domaines dans lesquels il estime que l’action gouvernementale fait défaut : baisse des prix, création d’emplois, santé, éducation et sécurité. « Personne pour baisser les prix, personne pour créer des emplois, personne pour soigner, personne pour éduquer, enfin personne pour sécuriser les Sénégalais », a-t-il déclaré.



Des exemples pour illustrer les difficultés sociales



Pour appuyer son argumentaire, le député a évoqué plusieurs catégories de Sénégalais confrontées, selon lui, à des difficultés croissantes : des mères qui peinent à nourrir leurs enfants, des jeunes diplômés sans emploi et des chefs d’entreprise contraints de fermer leurs structures.



« Le Sénégal, ce sont des mères qui n’arrivent plus à nourrir leurs enfants, ce sont des jeunes diplômés qui vendent des sachets d’eau à Keur Massar, ce sont des chefs d’entreprise qui mettent la clé sous la porte », a-t-il déclaré.



Abdou Mbow a ainsi appelé le Premier ministre à revenir aux préoccupations concrètes des citoyens et à se consacrer pleinement à la gestion du pays.



« Revenez sur terre, Monsieur le Premier ministre. Gouvernez le Sénégal ou laissez la place à ceux qui ont le temps de gouverner », a-t-il conclu.