Maristes-Parcelles: 12 homos et 2 prostituées arrêtés

Joli coup de filet de la Police du Tourisme. Lors d’une opération nocturne vendredi dernier, elle a interpellé une bande de 14 personnes, dont 12 homosexuels et deux prostitués, dans des appartements à Hann Maristes et aux Parcelles Assainies, notamment à la résidence « Bassiste » sise à la Cité Soprim.



Dans cette résidence composée de quatre étages, les policiers ont surpris au 1er étage 7 garçons, âgés entre 17 et 20 ans, torse-nu. Dans une des chambres, ils étaient allongés sur le lit laissant par terre des préservatifs fraîchement utilisés.



Au 3e étage, les limiers ont surpris un couple homosexuel tout nu. Le couple a confié qu’il a pris en location l’appartement à 25.000 Fcfa la nuitée. Aux Maristes, les 7 personnes arrêtées, dont 2 filles et 5 homosexuels ont confié avoir loué l’appartement à 30.000 Fcfa la nuitée pour 4 jours.



Plusieurs préservatifs déjà utilisés ont été saisis par les limiers. Les deux pédés s’adonnaient à des actes contre nature alors que les travailleuses de sexe collaboraient avec l’un des pédés pour qu'il leur trouve des clients.



Ils ont été tous placés sous mandat de dépôt hier lundi. Ils seront jugés ce jeudi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, rapporte L'Observateur.