Maroc : Ousseynou Thioune honoré par la mairie de Tanger

Formé à Diambars, Ousseynou Thioune est devenu l’idole de la ville du port marocain situé dans le détroit de Gibraltar. Depuis sa création en 1983, l’IR Tanger a remporté son premier titre de son histoire. Après ce succès, Thioune a été honoré ce jeudi par sa ville d’adoption, Tanger. En effet, il a été reçu par le Maire de la ville Bachir Abdellaoui avec tous les honneurs.



Le 12 Mai dernier, le natif de Kolda, Ousseynou Thioune a libéré la ville à la toute dernière minute. Pourtant, son compatriote Mourtada avait voulu gâcher la fête avec son but matinal à la 27e minute de jeu, sur une tête venue d’ailleurs (0-1). Ahmed Achrouf remet les pendules à l’heure (1-1), avant que Thioune ne vienne crucifier Tétouan à la 94e minute de jeu (2-1). Un but mortel qui met en ébullition tout un peuple qui attendait ce trophée depuis trente-cinq (35) ans. Le stade Ibn Batouta s’embrasse et l’ambiance s’intense avec la couleur bleue et blanche qui polluait l’atmosphère. Le frangin à Mame Saher Thioune reçoit le salut de tout un peuple qui adopte désormais son nouveau sauveur.



Avec seneprolongations