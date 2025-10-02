Maroc: trois manifestants du mouvement GenZ 212 tués par balle dans l'attaque d'une gendarmerie

Au Maroc, le mouvement de la GenZ 212 réclame une amélioration du système éducatif et des services de santé publique. Pacifique à Rabat et Casablanca, il a connu, mercredi 1er octobre dans la soirée, ses pires violences depuis le début des manifestations il y a cinq jours. Dans une petite ville près d'Agadir, trois protestataires ont été tués par balle lors de l'attaque d'une gendarmerie.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">