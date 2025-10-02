Maroc: trois manifestants du mouvement GenZ 212 tués par balle dans l'attaque d'une gendarmerie

Tout s'est passé le 1er octobre au soir à Leqliaa, une ville de 100 000 habitants, à 20 kilomètres au sud d'Agadir, au sud-ouest du Maroc. Un groupe de manifestants a pris d'assaut un poste de gendarmerie, selon les autorités locales. Les gendarmes « ont alors été contraints de faire usage de leurs armes de service », en état de légitime défense, précisent les autorités. Trois personnes ont été tuées, tandis que plusieurs autres ont été blessées.
Le collectif de la GenZ 212 a réagi sur la plateforme de discussion Discord, où il se réunit depuis le mois de septembre. Il assure « rejeter toute forme de violence, de vandalisme ou d'émeute » et exhorte les manifestants « à respecter le caractère pacifique » du mouvement. Il appelle ses partisans à sortir ce jeudi 2 octobre dans la soirée. Des rassemblements sont annoncés entre 17h et 20h, heure locale.
Né sur internet, avant de descendre dans la rue pour la première fois le week-end dernier, le collectif revendique son pacifisme. Mais depuis lundi 30 septembre, certains rassemblements ont donné lieu à des violences. Elles ont atteint leur pic mardi, éclatant jusque dans Salé, ville dortoir de Rabat.
