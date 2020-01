Maroc: un Sénégalais de 28 ans accusé d'avoir tué son bailleur... La peur s'installe à Sidi Maârif

Un Sénégalais âgé de 28 ans a été arrêté par la brigade de la police judiciaire de Casablanca, une ville portuaire et un pôle commercial situé à l'ouest du Maroc. Il est suspecté d’être l’auteur des coups et blessures ayant entraîné la mort de son bailleur, un Marocain, dans le célèbre quartier de Sidi Maârif.



Selon la police, le présumé meurtrier a, à l’aide d’un vase, donné un coup violent à la victime, au niveau de la tête. Un coup qui a entraîné la mort immédiate de cette dernière.



Les Sénégalais qui habitent le même quartier s’inquiètent pour leur sécurité. Ils craignent des représailles et font circuler des messages sur les Réseaux sociaux appelant à la vigilance.