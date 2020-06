Maroc : un Sénégalais s'immole dans son appartement

Ahmed Coly, âgé de 37 ans, s'est donné la mort au Maroc où il vit depuis un an. Il s'est immolé dans son appartement, selon la Rfm et repris par L’As.



L’irréparable s’est produit samedi, dans son appartement à Salé, une ville située non loin de Rabat. Les voisins interrogés, informent que la victime ne souffrait pas de troubles psychiques.



Une enquête est ouverte.