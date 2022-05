Maroc: un membre présumé de l'EI arrêté en coordination avec le FBI

Cet ingénieur, qui opérait à Berkhane, gérait, selon le Bureau central d’investigations judiciaires, « sur une plateforme de communication, un groupe fermé aux objectifs et projets extrémistes, visant à enrôler et à embrigader des sympathisants ».



Cet homme de 37 ans est soupçonné d’avoir voulu mener des actes terroristes dans le pays. À en croire la police antiterroriste, il aurait projeté de commettre des attentats contre des personnalités marocaines et étrangères sur le sol marocain.



« Les contours de son projet terroriste ont été dévoilés sur la base de recherches et d’investigations techniques conjointes avec le FBI, la police fédérale américaine », indique le Bureau central d’investigations judiciaires dans un communiqué (BCIJ).



Une arrestation avant un rendez-vous important

Dans ce même communiqué, le BCIJ souligne « l’importance de la coopération bilatérale, conjointe et avancée avec les États-Unis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ».



Cette arrestation intervient à quelques jours d’un rendez-vous important. Mercredi 11 mai, la coalition internationale anti-État islamique, co-présidée par le Maroc et les États-Unis, doit se réunir à Marrakech.



Selon Rabat, plus de 2 000 cellules terroristes ont été démantelées en 20 ans dans le pays.