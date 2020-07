Maroc: un passeur de migrants sénégalais battu à mort par des Ivoiriens, un autre prend la fuite

David Coulibaly, ancien joueur amateur en Italie au début des années 2000, a échappé à une mort tragique. Devenu passeur de migrants, il a été kidnappé et battu à mort par des Ivoiriens qu’il a escroqués. Les faits ont eu lieu dans la forêt d’Oujda, au Maroc.



Natif du département de Mbour, une ville de l'ouest du Sénégal, le footballeur amateur a été expulsé d’Italie après des tests non concluants en France et en Italie dans les clubs pro.



Un autre Sénégalais du nom de Cheikh Siby, a eu plus de chance. Recherché et menacé par des Sénégalais qu'il avait délaissés dans la forêt de Bouznika, le passeur a fui la grande métropole de Casablanca pour se réfugier à Tanger, au nord du pays. Son appartement a été retrouvé vide par des Sénégalais à ses trousses, rapporte L'Observateur.