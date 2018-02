Marquinhos touché à la cuisse et incertain pour le Real

Le Paris Saint-Germain a gagné son premier Classique de la saison contre l'Olympique de Marseille mais cela aura coûté cher au club parisien. Neymar, sorti du terrain en pleurs et sur civière, souffre d'une entorse à la cheville et serait incertain pour le match contre le Real Madrid.



Certain d'être forfait pour le match de mercredi contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France, Neymar n'est pas le seul. La presse française annonce que Marquinhos, le second capitaine de l'équipe parisienne serait lui aussi touché.



Selon la radio 'RMC', le défenseur central aurait été à l'hôpital en même temps que Neymar pour passer des examens, souffrant d'une blessure musculaire à la cuisse. La radio française va plus loin et affirme que le bras droit de Thiago Silva serait presque sûr d'être absent contre l'OM mercredi.



Le Parc des Princes n'est pas rassuré face aux blessures de deux de ses titulaires indiscutables et il faudra attendre le communiqué officiel du PSG pour connaître l'étendu des blessures des joueurs et surtout... s'ils seront là ou non la semaine prochaine pour affronter le Real.



Source: Besoccer