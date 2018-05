Marseille : la gare Saint-Charles évacuée, un individu suspect interpellé

La gare Saint-Charles de Marseille (Bouches-du-Rhône) a été évacuée samedi 19 mai en début d'après-midi, selon une information de nos confrères de La Provence. Peu de temps avant, un militaire de l'opération Sentinelle avait repéré un individu suspect qui déambulait à l'intérieur de la gare principale de la cité phocéenne. Le soldat avait en effet remarqué que des fils électriques dépassaient du sac de cet homme.



Aussitôt interpellé, l'individu a refusé de dévoiler son identité aux enquêteurs, tout en assurant qu'il ne transportait pas d'explosifs. Le quotidien régional assure que le service de déminage a été sommé de vérifier le contenu de sac et que l'évacuation de la gare a été décrétée par mesure de précaution.



Plusieurs stations de métro seraient également fermées, rapporte La Provence. Selon RTL, le suspect n'aurait pas de pièce d'identité et aurait déclaré qu'il était tchétchène puis russe. Enfin, dans la voiture de police, toujours selon nos confrères, il aurait déclaré « Je ne suis pas Charlie ».



Le 1er octobre 2017, un homme avait poignardé et égorgé deux jeunes femmes sur le parvis de la gare Saint-Charles en criant « Allah Akbar ». Ahmed Hanachi, un Tunisien de 29 ans, avait été abattu par des militaires. L'attentat avait été revendiqué par l'État islamique dans la soirée.