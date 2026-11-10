Mary Teuw Niane : «La stratégie de Pastef est désormais transparente : faire souffrir le peuple pour atteindre Diomaye»

Les preneurs d’otages (Par Mary Teuw Niane)



Depuis quelque temps, la secte, ivre de ressentiment et de méchanceté, a déclaré la guerre au peuple sénégalais. Les Sénégalais ne comprennent plus ce qu’ils ont fait pour mériter un tel acharnement.



Pendant deux ans, le Sénégal a subi les conséquences d’une gestion du pouvoir pouvoir aveugle par un premier ministre empêtré dans son incompétence et davantage préoccupé par la conquête du pouvoir que par son exercice au service du peuple. Au lieu de mettre en œuvre, comme le lui commande la Constitution, la vision du Président de la République, il s’est employé méthodiquement à en entraver sa réalisation.



Il ne faut surtout pas que Diomaye réussisse !



Les JOJ de Dakar en offrent une illustration éclatante. Celui qui était chargé de leur organisation s’est contenté d’un conseil interministériel sans lendemain. Sans l’engagement personnel du Président de la République, aurions-nous aujourd’hui ces Jeux magnifiques qui nous réconfortent, nous rendent fiers et enchantent toute l’Afrique ?



La stratégie de PASTEF est désormais transparente : faire souffrir le peuple pour atteindre Diomaye.



Après avoir échoué dans sa tentative de gouverner le pays par l’Assemblée nationale, une entreprise de confiscation du pouvoir dont le Conseil constitutionnel a fait obstacle, le parti PASTEF a choisi une nouvelle arme :



prendre le peuple en otage.



Rejet de la LFR, rejet programmé de la LFI, rejet successif des budgets ministériels : tout semble organisé pour paralyser l’État.



Les députés de PASTEF, sous l’instigation de leur chef, espèrent ainsi contraindre le Président à payer une rançon politique : leur restituer les privilèges perdus et leur permettre de poursuivre leur entreprise de sabotage du mandat présidentiel.



C’est du brigandage politique !



Car derrière ces manœuvres, ce sont des réalisations essentielles pour les Sénégalais qui sont menacées :



- la construction de cinq hôpitaux ;

- la réalisation de trente-cinq centres de santé de proximité dotés de plateaux techniques performants ;

- l’achèvement des infrastructures universitaires et l’éradication des abris provisoires ;

- le grand transfert d’eau et l’accès à l’eau potable pour les populations de Touba ;

- le versement de 300 000 bourses familiales avant la fin de l’année et l’extension à un million de familles bénéficiaires en 2027;

- le remboursement de la dette intérieure pour relancer l’économie nationale et l’emploi;

- la finalisation des négociations en cours avec les créanciers du Sénégal;

- la délibération du Conseil d’administration du FMI qui va lever beaucoup d’obstacles à la mise en œuvre effective de financements, la relance de beaucoup de projets à l’arrêt et créer bien d’autres avantages pour l’économie de notre pays que les deux années de primature du Président de l’Assemblee nationale a mis délibérément à terre;

- etc.



Voilà ce que l’on prend en otage : l’emploi des jeunes, la santé, l’éducation, l’accès à l’eau, la solidarité nationale et, finalement, l’avenir de millions de Sénégalais.



La méchanceté politique n’a d’égale que l’acharnement à fragiliser les institutions et à saper les fondements de notre République.



Face à cette entreprise, le rassemblement de toutes les forces démocratiques devient une nécessité. Il faut faire barrage à ce dessein funeste. Les preneurs d’otages et leurs porte-parole, si bavards ces derniers jours, doivent comprendre une chose :



la République du Sénégal ne paie pas de rançon.



La Constitution protège la République et donne au Président de la République les moyens institutionnels de faire face à cette tentative de paralysie. Il n’y aura pas de rançon. Les otages seront libérés.



Et les preneurs d’otages devront assumer les conséquences de leur entreprise. Leur obstination ne conduira pas à la capitulation du Président de la République, mais à leur propre naufrage.



À vouloir prendre le peuple en otage pour abattre Diomaye, PASTEF précipite inéluctablement sa propre chute. Et ce sera le suicide politique de ses dirigeants.



Le vent de la fin de PASTEF et de son chef souffle déjà.



Dakar, mardi 10 novembre 2026



Professeur Mary Teuw Niane