Norwich City - Cardiff City du 21 novembre 2026 : le choc du bas de tableau en Championship

Le duel entre Norwich et les Bluebirds s'annonce tendu, car les deux formations patinent en bas du classement du Championship. À l'approche de la 16e journée, programmée le 21 novembre 2026 à 11:30 à Carrow Road, chaque point compte pour fuir la zone de relégation. Une victoire offrirait une vraie bouffée d'air aux Gallois comme aux Canaris. Ce rendez-vous peut aussi servir de révélateur pour deux effectifs en manque criant de confiance. Pour ne rien manquer de l'action, pensez au Linebet télécharger de l'application avant le coup d'envoi.



La forme récente des deux équipes

Le moment est délicat pour les Canaris. Sur leurs cinq dernières sorties en Championship, les hommes de Philippe Clément ont tout perdu, en encaissant des buts à répétition. La défaite 0-1 à domicile face à Southampton résume bien ce passage à vide, et le club ne compte que 9 points.



Les Gallois, eux, affichent un visage plus solide, avec une large victoire 5-1 contre Watford en point d'orgue. Sur leurs cinq derniers matchs, ils cumulent deux victoires, un nul et deux défaites, pour un total de 11 points. Le parcours reste irrégulier, mais l'attaque tourne nettement mieux.



Quelques chiffres avant le coup d'envoi

Les Bluebirds inscrivent en moyenne 2,2 buts par match, contre seulement 0,8 pour leurs adversaires du soir. Jack Moylan, auteur de 7 réalisations, porte leur attaque, tandis que Mohamed Touré affiche 6 buts dans le camp anglais.



Fondé en 1899, Cardiff reste l'un des rares clubs gallois à évoluer dans le système anglais, face à un adversaire né en 1902. Depuis le Sénégal comme ailleurs, les amateurs de matchs de EFL Championship peuvent suivre la rencontre en direct, sur iOS comme sur Android.





