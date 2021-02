Mary Teuw Niane fustige le choix des couleurs de la France sur l'Autoroute de l'Avenir

L'Universitaire Mary Teuw Niane n'apprécie guère le choix des couleurs de la Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir (SECAA SA) utilisé sur des panneaux postés à l’entrée et à la sortie des bretelles, où sont érigés des remerciement en français et wolof destinés aux automobilistes d’avoir choisi cette voie. Et il l'a fait savoir via un post Facebook.



"Après l’éclairage écologique avec des lampadaires solaires, des panneaux sont posés à l’entrée et à la sortie des bretelles avec des messages en wolof et en français. C’est une excellente chose!

Cependant, ces panneaux épousent dans le désordre les couleurs d’un pays étranger: le bleu, le blanc et le rouge. Nous sommes au Sénégal, les couleurs doivent être dans ce cas de figure : le vert, le jaune et le rouge", a dénoncé l'ancien ministre de l'Enseignement Supérieur.



Mary Teuw Niane de devancer ceux qui lui feront la remarque sur cette question en ces termes : "Certains me diront, sans doute, c’est une question banale de couleurs donc peu importante. Mais non! C’est bien une question de fierté nationale. D'emblée , après l’installation des lampadaires solaires", anticipa t-il.