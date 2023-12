Mary Teuw Niane sur la fermeture des universités publiques : "cela aura des conséquences au niveau des échecs"

Professeur Mary Teuw Niane dénonce la fermeture des universités publiques et la décision de l’Etat de poursuivre l’année académique 2023 avec l’enseignement à distance. Pour l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, la "fermeture des universités aura des conséquences au niveau des échecs".



« Je considère que c’est inadmissible surtout une fermeture d’une telle durée parce que ça a des conséquences au niveau des étudiants, au niveau des familles. Il faudrait que l’Etat revienne sur cette décision dans la mesure où les jeunes qui ont la chance d’avoir des parents qui ont des moyens certains sont partis à l’étranger d’autres sont inscrits dans les établissements privés d’enseignement supérieur tandis que ceux dont les parents n’ont pas les moyens, eux, ils n’ont comme chance que d’étudier au niveau de l’enseignement supérieur public », a dénoncé Mary Teuw Niane au micro de RFM.



D’après l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, une « fermeture si longue de l’université, beaucoup de jeunes même s’ils reprennent, ont perdu espoir dans les études. Et cela aura des conséquences au niveau des échecs », a-t-il dit.



Pour Mary Tew Niane, l’Etat doit parler avec le syndicat autonome de l’enseignement supérieur, les amicales des étudiants pour définir un « cadre de reprise des études et un cadre qui puisse sécuriser les études ».