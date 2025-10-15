Masculinité positive à Kolda : un club de garçons officiellement installé à Salikégné

La commune de Salikégné, dans le département de Kolda (sud), a abrité le weekend dernier la cérémonie officielle d’installation du Club de Garçons « INFOP He for She ». Une initiative inédite au Sénégal dédiée à la promotion de la masculinité positive, de l’égalité de genre et de l’engagement des garçons dans la défense des droits des filles.



Placée sous la présidence de Madame la Directrice de la Protection Sociale des Jeunes, la cérémonie s’est tenue en présence du Coordonnateur du Centre de Conseils pour Adolescents (CCA) de Kolda, des autorités locales, des parents, ainsi que du club des jeunes filles leaders de Salikégné.



Dans une ambiance conviviale et empreinte d’engagement citoyen, les intervenants ont salué cette initiative novatrice du CCA de Kolda, qui s’inscrit dans la continuité des efforts visant à construire une jeunesse consciente et actrice du changement social.



Pour la Directrice de la Protection Sociale des Jeunes, cette initiative constitue un levier essentiel pour impliquer les garçons dans la construction d’une société plus juste et équilibrée. Elle a salué l’engagement du CCA et des acteurs communautaires de Kolda pour leur implication dans la formation et l’encadrement des jeunes.



Le Club de Garçons “INFOP He for She" de Salikégné vient ainsi consolider les actions de terrain menées par le CCA de Kolda en faveur d’une jeunesse consciente, solidaire et promotrice de l’égalité des genres.

