Mason Greenwood libéré sous caution après son arrestation pour viol

Le joueur de 20 ans, considéré comme l'un des jeunes footballeurs les plus talentueux d'Angleterre, fait toujours l'objet d'une enquête. Greenwood, a été arrêté dimanche pour suspicion de viol et d'agression après que la police a vu une femme signaler des allégations de violence physique et de menaces sexuelles sur les réseaux sociaux. Mardi, il a de nouveau été arrêté, soupçonné d'agression sexuelle et de menaces de mort.



Selon The Guardian, l'attaquant, qui a joué une fois pour l'Angleterre, a été suspendu de jouer ou de s'entraîner avec Manchester United jusqu'à nouvel ordre après les allégations.



Comme le raconte le site anglais, la police du Grand Manchester (GMP), a publié mercredi une déclaration annonçant que le jeune joueur de Manchester United a été libéré sous caution dans l'attente d'une enquête plus approfondie.