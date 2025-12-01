Massacre des tirailleurs sénégalais : le Président Adama Barrow qualifie cet acte comme « une trahison »

À l’occasion de la commémoration du 81e anniversaire du massacre de Thiaroye (1944) ce lundi 1er décembre 2025, le Président de la Gambie, Adama Barrow a décrit cette cérémonie comme « un chapitre fort de notre histoire scellée ». Selon M. Adama Barrow, ce massacre ne doit être ni oublié ni ignoré, car il représente « un acte de trahison ».



Adama Barrow de rappeler que la Gambie a aussi envoyé ses fils pour combattre à cette guerre. « Malgré la domination britannique, les fils de la Gambie faisaient partie de l’infanterie sénégalaise », a-t-il fait savoir. Il a insisté sur la profondeur des liens entre les deux pays, affirmant que : « La Gambie et la République du Sénégal forment un seul peuple avec les mêmes ancêtres ».



À ses yeux, les divisions et les différences proviennent des frontières héritées de puissances coloniales qui ont « assujetti leurs ancêtres ».



Par ailleurs, il a condamné cet acte qu’il a qualifié d’une « exécution sommaire » dont le seul « crime des tirailleurs sénégalais était de demander leur dû ».



M. Adama Barrow a souligné que le comité de recherche internationale que le Président Diomaye Faye a mis en place est une « étape importante pour la restauration de la justice ». À ce titre, il a remercié le Président Diomaye Faye ainsi qu’au gouvernement pour « leur engagement sans faille pour rétablir la vérité ».



Il a aussi salué l’initiative de l'intégration de l'histoire des tirailleurs dans l'enseignement qui, selon lui, permettra « aux générations futures de comprendre les crimes qui ont été commis, et également de leur apprendre la résistance et la résilience de leurs ancêtres ».



Le Président Adama Barrow a terminé son discours en déclarant que : « Le meilleur mémorial pour les tirailleurs « sénégalais », c’est de « montrer que l’Afrique est digne ». Ceci, dit-il à travers « l’unité, à travers l’autodétermination, également à travers le travail. L’Afrique doit maintenant se lever pour développer son capital humain ».

