Matam: 37 villages manifestent pour réclamer de meilleures conditions de vie

Les populations de Dandé Mayo dans la région de Matam ont battu le macadam. En effet, trente-sept (37) villages ont manifesté pour réclamer de "meilleures conditions de vies, le bitumage des routes et la création d’emplois pour les jeunes".



« Nous sommes réunies pour une seule cause, revendiquer le droit le plus absolu. Nous sommes victimes d’un recul économique. Ces pistes ont causé tant de problèmes, notamment des accidents », a confié un manifestant à Zik fm.



Hormis ces raisons, ces habitants réclament aussi la construction « d’un poste de santé, d’une brigade de Sapeurs-pompiers, de gendarmerie et la mise en place d’une administration saine ».