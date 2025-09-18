Matam : 83 % des filles encore victimes de mutilations génitales féminines

Le département de Matam figure parmi les zones les plus touchées du Sénégal en matière de mutilations génitales féminines (MGF). Selon les Enquêtes démographiques de santé à indicateurs multiples (2019-2023), le taux de prévalence y atteint 83 %. Face à cette situation préoccupante, le Comité départemental pour la protection de l’enfance (CDPE) entend inverser la tendance à travers l’Approche transformatrice de genre (ATG).





« Le CDPE veut impliquer les Officiers de police judiciaire (OPJ), les gendarmes, les agents de santé et les membres du personnel éducatif », a expliqué Adama Diop, point focal de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) au micro de l’Agence de presse sénégalaise (APS). L’objectif est de mobiliser les acteurs les plus proches des enfants afin d’identifier rapidement les victimes et prévenir les violences.





C’est dans ce cadre qu’une session de formation a été organisée à l’intention des professionnels de la justice, de l’éducation, de la santé et de la société civile. Elle porte sur la protection de l’enfant, l’ATG et les stratégies de changement de comportements.





Selon M. Diop, les acteurs de la santé ont été particulièrement ciblés car « ils sont en contact direct avec les enfants dans le cadre de leur traitement ». Les OPJ, quant à eux, sont souvent les premiers à recevoir les victimes de violence. Le personnel éducatif, présent au quotidien dans la vie des enfants, peut également repérer des signaux de maltraitance.





Les participants bénéficieront de modules axés sur l’écoute de l’enfant, la détection des signes de violence, ainsi que sur les stratégies de changement social. Ils seront également formés sur les instruments juridiques internationaux, afin de mieux comprendre et appliquer la loi.

