Matam : après avoir battu son frère, un cultivateur attaque ses voisins et retourne en prison

Arona Ngaïdo, cultivateur du village de Semme (dans la commune d’Orkadjiéré) à Matam (nord-est), déjà poursuivi pour avoir violemment battu son frère, a été de nouveau arrêté puis déféré hier, lundi, au parquet de Matam. Cette fois-ci, il a été interpellé pour avoir attaqué trois de ses voisins qu’il a accusé de l’avoir dénoncé aux forces de l’ordre.



Arona Ngaïdo est déjà poursuivi pour "coups et blessures volontaires" portés à son frère A.Kane devant le tribunal de grande instance de Matam, qu’il a ligoté et battu au sang, l’accusant de vol. Alors que son procès a été renvoyé, l’homme a bénéficié d’une liberté provisoire le jeudi dernier, en attendant sa comparution devant le juge, selon le journal L'Observateur.



À peine de retour chez lui, le mis en cause a pris pour cible trois voisins : S. Konté, A.A. Kane et S. Konté. Convaincu qu’ils ont été responsables de sa détention précédente, il les a accusés d’avoir alerté la gendarmerie, les a abreuvé d’injures et s’est rendu à leurs domiciles. Armé d’une machette, il a tenté de les agresser physiquement, déclenchant un échange de coups avant que les victimes ne soient intervenues pour le maîtriser.



Conscients du comportement violent d'Arona, les trois victimes se sont rendues à la gendarmerie de Semme pour porter plainte. Convoqué par les forces de l’ordre, le mis en cause a reconnu les faits et a expliqué que son geste est motivé par la volonté de se venger des voisins qui, selon lui, se sont mêlés d’une histoire familiale et ont causé son séjour en prison.



Après sa garde à vue, le cultivateur a été déféré hier lundi au parquet de Matam, où un mandat de dépôt a été prononcé à son encontre, conclut le quotidien d'information.