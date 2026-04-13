Matam : des concertations territoriales pour une stratégie nationale de l’équité

Dans le nord du pays, la direction générale du développement communautaire et de la promotion de l’éthique a organisé des concertations territoriales à Matam. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique nationale visant à élaborer une stratégie d’équité capable de corriger les disparités sociales et d’améliorer l’accès aux services sociaux de base.



Selon la directrice générale, ces premières concertations dans la région de Matam ont pour objectif de poser les jalons d’une politique inclusive, centrée sur les populations les plus vulnérables. « L’objectif de cette stratégie est de trouver les meilleurs moyens pour garantir des services sociaux de base adéquats au développement de nos cibles, notamment les couches vulnérables », a-t-elle déclaré lors d’une rencontre de partage.



Elle a également souligné l’engagement des autorités, à travers le ministère en charge de la Famille et de l’Action sociale, à réduire les inégalités sociales. Pour y parvenir, une meilleure organisation et une planification efficace des interventions apparaissent comme des leviers essentiels.



Dans cette perspective, plusieurs innovations ont été présentées, dont le Guichet unique social (GUS). Ce dispositif se veut à la fois physique et digitalisé. Il permettra aux populations de mieux comprendre les politiques publiques, notamment celles à caractère social, tout en facilitant leur accès aux services essentiels. « Le GUS sera un espace d’accueil, d’information et d’orientation, mais également une plateforme numérique destinée à démocratiser l’accès aux services sociaux de base », a expliqué la directrice générale.



Ces concertations territoriales s’inscrivent dans une démarche plus large d’élaboration d’une stratégie nationale de l’équité. Celle-ci vise à doter l’ensemble des régions du pays d’outils efficaces pour renforcer la justice sociale et améliorer les conditions de vie des populations, en particulier dans les zones les plus vulnérables.