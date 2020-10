Matam: deux enfants meurent par noyade dans des ravins remplis par les eaux de pluies

La liste noire des cas de noyade, en cette période de fortes pluies, s’est allongée dans le nord-est du pays. Deux (2) enfants sont morts noyés dans des points d’eaux mercredi.



L’un est mort dans une mare, dans la commune de Bougara Tiouli dans le département de Ranérou Ferlo et le second dans un ravin, situé dans la partie Ferlo de l’arrondissement de Ogo.



Selon la Rfm, les deux victimes tentaient de nager dans des ravins remplis par les fortes pluies qui se sont abattues sur cette localité.



Ce drame porte à six (6) le nombre de cas de noyades liés aux pluies diluviennes.