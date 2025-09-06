Matam : la circulation interdite provisoirement sur le pont de Oréfondé (gouverneur)

La circulation a été provisoirement interdite sur le pont de Oréfondé, complètement submergé par les eaux du fleuve Sénégal, a annoncé ce samedi le gouverneur de la région de Matam, Saïd Dia.



« Le pont de Oréfondé, reliant cette commune du Dandé Mayo nord a été submergé par les eaux du fleuve Sénégal. La circulation y est provisoirement interdite », précise le communiqué de l’autorité administrative.



Cet ouvrage, qui relie la commune de Oréfondé aux villages environnants du Dandé Mayo nord, avait déjà été fermé par le passé dans des circonstances similaires, obligeant les populations à emprunter des pirogues motorisées pour leurs déplacements.



Le niveau d’alerte du fleuve Sénégal, fixé à 8 mètres, a été franchi depuis plusieurs jours, augmentant les risques d’inondations et perturbant fortement la mobilité dans cette zone frontalière.