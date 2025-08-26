Matam : le fleuve Sénégal dépasse la côte d’alerte

Le fleuve Sénégal a franchi un seuil critique. Selon la RFM, la station de Matam (nord) a enregistré ce mardi matin un niveau de 8,1 m dépassant ainsi la côte d’alerte.



Ce dépassement a déjà pour conséquence l’accélération des débordements des eaux de la crue comme les habitations sur le long du Dandé Mayo( dans la région de Matam). Ils se retrouvent fortement exposés.



Interpellé, Moussa Mbodji, cadre de la direction régionale de Matam, déclare : « De toute façon, je pense qu’on a été averti à temps et que là, on avait vraiment des craintes. Ce qu’on va faire, c’est une bonne sensibilisation en tout cas des producteurs et de prendre les dispositions nécessaires ».



Le ministre de l’Intérieur, le Général Jean Baptiste Tine, est attendu ce mardi à Matam pour suivre de près la situation.

