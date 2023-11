Matar Cissé évoque l'adaptation de Cheikhou Oumar Ndiaye et Djibril Diarra au RFC Seraing

Cheikhou Oumar Ndiaye et Djibril Diarra font partie des jeunes joueurs sénégalais qui ont débarqué en Europe cet été. Ils ont posé leurs valises au RFC Seraing, en deuxième division belge.



Purs produits de Génération Foot, les deux joueurs ont quitté leur club formateur cet été. Ils ont rejoint le RFC Seraing pour découvrir le football européen et continuer leur progression.







L'agent des joueurs, Matar Cissé , a parlé de leur intégration au sein de leur nouveau club pour cette première expérience sur le vieux continent. Une déclaration faite lors d'une interview accordée à Africafoot ce vendredi.



Cheikhou Oumar Ndiaye et Djibril Diarra, mes 2 champions d’Afrique, qui ont atterri au FC Seraing en Belgique. Tout début est difficile, mais je suis content d’eux. Ils sont jeunes et très professionnels. Donc, j’attends beaucoup de belles choses pour eux dans un avenir proche et lointain.



Le défenseur de 21 ans a disputé 8 rencontres en Challenger Pro League cette saison avec le RFC Seraing. Cheikhou Ndiaye dispose d'une valeur marchande actuelle de 150 000 euros sur Transfermarkt. Quant à Djibril Diarra, il compte 4 apparitions toutes compétitions confondues pour 204 minutes de jeu. Le milieu central de 19 ans est aussi valorisé à 150 000 euros.







