Match Sénégal–Mauritanie: Abdoulaye Fall justifie la hausse des prix des billets par des raisons de sécurité

Interrogé par Dsports, le patron du football sénégalais a justifié cette décision par des impératifs liés à la sécurité.

« Nous avons augmenté les billets du stade pour éviter les débordements, parce que 1.000 FCFA est trop peu et ça entraîne une grande affluence difficile à gérer et avec des risques de sécurité », a t-il expliqué.

Cette justification n’a toutefois pas suffi à calmer la grogne. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters dénoncent une mesure jugée excessive, certains évoquant un doublement voire un triplement des tarifs habituels. La contestation enfle au point que plusieurs fans appellent désormais au boycott de cette dernière rencontre des “Lions” dans les éliminatoires du Mondial 2026.

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, est sorti de son silence face à la vive polémique provoquée par la hausse des prix des billets pour le match Sénégal–Mauritanie, prévu le 14 octobre prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.