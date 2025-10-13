Match Sénégal – Mauritanie : le Président Bassirou Diomaye Faye attendu au stade Abdoulaye Wade

Le Président Bassirou Diomaye Faye assistera ce mardi 14 octobre 2025 au match Sénégal–Mauritanie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, selon des informations de Le Soleil Digital.



Le chef de l’État viendra ainsi apporter son soutien aux Lions pour cette rencontre décisive, comptant pour la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Le coup d’envoi est prévu à 19h00 GMT. Leader du groupe B avec 21 points, le Sénégal doit s’imposer pour valider son billet pour le Mondial.