Match à huis clos contre le Soudan : Aliou Cissé critique la décision de la FIFA

Le Sénégal a écopé d'un match à huis clos suite aux incidents survenus le 29 mars 2022, au match retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, contre l'Égypte au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Sur ce, la bande à Sadio Mané jouera sans leur public contre le Soudan du Sud le 18 novembre comptant la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une décision que sélectionneur national Aliou Cissé a du mal à comprendre.



« Ce n’est pas normal. Il faut rappeler qu’il y a eu des faits antérieurs à ces incidents qui se sont passés lors du match aller contre l’Égypte, même si je ne les cautionne pas. Mais je pense que la sanction est lourde par rapport aux faits. Aucun joueur n’était en danger lors de cette rencontre. Donc, cette sanction ne se justifie pas », a fustigé le technicien sénégalais en conférence de presse ce vendredi.



Selon lui, c’est regrettable de jouer à huis clos à domicile. « On aimerait avoir nos supporters quand on joue à la maison. Les supporters sénégalais sont disciplinés et on l’a démontré partout. Lors de la Coupe du monde 2018, on avait gagné le prix du Fair-play de la FIFA. Lors de la dernière Coupe d’Afrique, on avait vu la discipline de nos supporters. Il y a eu des incidents lors du match éliminatoire du Mondial 2022 contre l’Égypte qui nous ont valu cette sanction », a laissé entendre El Tactico.