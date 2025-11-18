Réseau social
Match amical Sénégal Vs Kenya : Pape Thiaw change de dispositif et opte pour le 3-4-3



Match amical Sénégal Vs Kenya : Pape Thiaw change de dispositif et opte pour le 3-4-3
Le sélectionneur Pape Thiaw a opéré un changement tactique radical en adoptant le système à trois défenseurs centraux pour le match contre le Kenya. Ce dispositif, qui avait suscité de vifs débats lors des dernières semaines d'Aliou Cissé à la tête des Lions, sera testé dans l'optique de relancer l'équipe.

Quatre jours après la défaite contre le Brésil (0-2), le Sénégal alignera ainsi une formation en 3-4-3. Cette nouvelle configuration verra deux joueurs découvrir la sélection en tant que titulaires : Mamadou Sarr et Ibrahim Mbaye. Mamadou Sarr évoluera en défense centrale aux côtés d'Abdoulaye Seck et du capitaine Kalidou Koulibaly.

Ce revirement tactique marque une volonté claire du sélectionneur de redynamiser son collectif et d'apporter des solutions nouvelles après le récent revers.
